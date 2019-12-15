Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Dinar- Çay karayolu Bağcılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dinar-Çay karayolu Dinar istikametinde seyir halinde bulunan Müfit D. (33) yönetimindeki 20 DV 896 plakalı araç ile aynı istikamette yolun sağ şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan Zeynel U. (33) yönetimindeki 63 ZT 761 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında Müfit D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Müfit D.'yi Dinar Devlet Hastanesine sevk etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Dinar, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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