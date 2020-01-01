Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karaadilli beldesi istikametinden Şuhut istikametine seyir halinde olan Fatih Ç. (32) yönetimindeki 46 ET 645 plakalı otomobil Çobankaya rampası mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Fatih Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Fatih Ç.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Karaadilli, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
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