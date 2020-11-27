Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada alkollü oldukları belirtilen 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre; olay dün akşam 20: 00 sularında Afyonkarahisar stadyum kavşağında meydana geldi. 03 UT 911 plakalı araç sürücü Ali T.'nin (21) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak durabildi. Çevrede bulunan araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre trafik güvenliğini alırken 112 ekipleri de araç sürücü Ali T. ile araçta bulunan Fahriye A. (22)'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürüldü.

Yaralı Ali T. ile Fahriye A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yapılan testlerinde ise alkollü oldukları belirlendi. - AFYONKARAHİSAR