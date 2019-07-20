Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3 kişi yaralandı
10 dakika önce
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece 00.30 sıralarında Bolvadin- Emirdağ
karayolunda meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ istikametine seyir halinde olan Musa Ö. yönetimindeki 03 AAC 356 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje girerek takla attı. Araç
yolun karşı tarafında bulunan tarlaya girerken, sürücünün yanı sıra Mahir T. ve Muhammet Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis
ekiplerini arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve bölge hastanelerine sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Kayseri'de akılalmaz kaza! Köprüden uçup, yere çakıldı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında