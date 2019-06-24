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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü

19 dakika önce

Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, System.String[]
Afyonkarahisar- Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolu 60. kilometresi Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında öğle saatlerinde Bahattin Uygur yönetimindeki 34 KF 3983 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Karşı istikametten gelen Bışar Barçatayin'in kullandığı 34 BM 578 plakalı tıra çarpan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Burhanettin Uygun (55), Erdem Uygun (55) ve 5 yaşındaki Belinay Uygun olay yerine gelen Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
Afyon, 3. Sayfa
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