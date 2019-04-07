Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Karaaslan (36) idaresindeki 20 AK 524 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya
kara yolunun 85. kilometresinde Ballık
köyü kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Zekiye Karaaslan (34) ve Kaan
Aslan (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü Hüseyin Karaaslan ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:22 Kaynak: AA
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