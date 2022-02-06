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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı

06.02.2022 11:23
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Gökcen (22) idaresindeki 35 AY 4214 plakalı otomobil, kent merkezi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki 03 ADJ 048 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Musab Tuncer ve araçta yolcu olarak bulunan Kübra Tuncer ile 35 AY 4214 plakalı otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Halk Eğitim Merkezi, Karahisar, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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