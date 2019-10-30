Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şafak Akbulut (26) idaresindeki 34 BMB 959 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Isparta kara yolu Atlıhisar Köyü mevkisinde Satılmış Gümüşay (42) yönetimindeki 26 EC 426 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Gülden Akbulut, (32) Ahmet Kadir Akbulut, (1) Ahmet Selek, (62) ve Güllü Selek (55) yaralandı.
İhbar üzerini olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.