Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Gözaltındaki sürücü Ekrem S, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Ekrem S. idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobil, 18 Eylül'de Çobanlar- Bolvadin kara yolu Kocaöz beldesi kavşağında, karşı istikametten gelen Berat (19) ve İsmail Manav'ın (28) bulunduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklete çarpmıştı.