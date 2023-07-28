Afyonkarahisar'da trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü tutuklandı

28.07.2023 16:34

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı. Tutuklanan sürücü, adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Sürücünün savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü ve kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K. (19), Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye getirilen B.K, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

B.K. idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün, 22 Temmuz'da Afyonkarahisar- Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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