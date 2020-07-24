Afyonkarahisar'da trafik kazasında şoka giren sürücüyü tarladaki işçiler kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, trafik kazasının ardından şoka giren yaralı sürücünün kullandığı aracın tarlada ilerlediğini gören tarım işçileri, durdukları araçtan sürücüyü çıkardı.

Hasan İşel idaresindeki 20 AG 881 plakalı otomobil, eski Hüdai Kaplıcaları kavşağında İskender Çırpan idaresindeki EG 484 XE yabancı plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanarak şoka giren Çırpan'ın kullandığı araç yoldan çıkarak tarlada yaklaşık 2 kilometre ilerledi. Bunu fark eden tarım işçileri ise durdukları araçtan sürücüyü çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çırpan, ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarım işçilerinden Mehmet Vural, gazetecilere, o anları anlatarak, "Işıklarda kaza oluyor. Adam bilincini kaybetmiş. Yaklaşık 2 kilometre falan tarlada devam etmiş. Tarlada çalışıyorduk, görünce biz de koştuk geldik ve araç içerisinden çıkardık. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. Adamı kurtardık, bilinci yerine geldi." ifadelerini kullandı.