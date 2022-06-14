AFYONKARAHİSAR - Trafik uygulamasını görüp kaçan sürücüler dronla tespit edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde trafik kontrolünden kaçan ve dron ile tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçede son bir ay içerisindeki trafik uygulamalarında 637 aracı kontrol etti.

Drondan da faydalanılan denetimlerde, "Ehliyetsiz araç kullanmak", "Alkollü araç kullanmak", "Araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "Kamuyu rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemek" suçlarından 53 sürücüye cezai işlem uygulandı, 20 tescilsiz motosiklet de trafikten men edildi.

Öte yandan, denetimlerde alkollü şekilde birden fazla yakalanan 2 sürücünün ehliyeti geçici olarak iptal edildi, bu kişilere 7 bin 348 lira ceza uygulandı.