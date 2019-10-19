Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da traktör kazası: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çay ilçesine bağlı Karacaören kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasabanın Fatih caddesinde seyir halinde olan Ahmet Ü. yönetimindeki traktör, sanayi bölgesi istikametinden belediyeye ait hayvan pazarı içerisine girdiği esnada devrildi. Sürücünün drift atarken aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtiler kazada, sürücü ile traktöre yolcu olarak bulunan Ulvi Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Çay Devlet Hastanesi ve Mavi Hastaneye kaldırdı.


Yaralılardan traktör sürücüsü Ahmet Ü.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Çay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:31 Kaynak: İHA
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