Afyonkarahisar'da traktör römorkuna arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Hasan Çetin (62) yönetimindeki 03 AAH 079 plakalı minibüs, Sandıklı - Hocalar kara yolunun 7. kilometresinde, Koçhisar köyü yakınlarında, Kazım Sarıçam (65) idaresindeki 03 LF 748 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçtaki Saadet Çetin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince, sıkıştıkları minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:45 - Kaynak: AA
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