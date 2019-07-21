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Afyonkarahisar'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abdullah Tosun idaresindeki 03 EK 420 plakalı traktör, Karacaören köyü Bozdurmuş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, yanındaki oğlu Arif Tosun (38) yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arif Tosun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü Abdullah Tosun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:48 Kaynak: AA
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