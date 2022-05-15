Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15.05.2022 21:10
Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nurullah Çırak (34) idaresindeki 03 EP 745 plakalı traktör, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesi Sarıbaba mevkiinde devrildi.

Kazada, Nurullah, Ahmet (50) ve Ahmet Çırak (18) yaralandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Ahmet Çırak müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Değirmenayvalı, Karahisar, Sarıbaba, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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