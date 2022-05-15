Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Nurullah Çırak (34) idaresindeki 03 EP 745 plakalı traktör, merkeze bağlı Değirmenayvalı beldesi Sarıbaba mevkiinde devrildi.
Kazada, Nurullah, Ahmet (50) ve Ahmet Çırak (18) yaralandı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Ahmet Çırak müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika