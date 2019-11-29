Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Afyonkarahisar'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da trenin, hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da trenin, hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir- Denizli seferini yapan 72014 nolu Pamukkale Ekspresi, Bozan köyü yakınlarında, bariyerleri bulunmayan hemzemin geçite kontrolsüz giren ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı.

Savrulan kamyonetteki Ahmet (46) ile Selahattin Acar (19) ve Ahmet Ali Özcan (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Evciler ile Dinar Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Acar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eskişehir, Pamukkale, Denizli, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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