Afyonkarahisar'da trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da minibüs sürücüsünün, tren geçeceği için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afyonkarahisar'da trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü, System.String[]

Afyonkarahisar'da minibüs sürücüsünün, tren geçeceği için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitteki bariyer, tren geçeceği için otomatik olarak kapandı.

Hemzemin geçitte trenin geçişini beklemek istemeyen içinde yolcu bulunan minibüsün şoförü, kapanan bariyeri açmaya çalıştı. Sürücü, açamadığı otomatik güvenlik bariyerini sökerek kenara attı.

Diğer sürücülere de "geçin" işareti yaptı

Yolun açılmasının ardından sürücü, diğer sürücülere de hemen geçmeleri için elini salladı.

Ardından ismi henüz öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, aracıyla hemzemin geçitten yoluna devam etti. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:36 Kaynak: AA
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