Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Son Dakika Teknoloji Afyonkarahisar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

30 dakika önce

Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde açılan fuarda, merkezde çalışma yapan öğrencilerin hazırladığı sosyal bilgilerden, robotik kodlamaya, fen bilimlerinden matematiğe kadar 20 proje yer aldı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, fuarın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim ve sanat çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Fuarda 20 projenin sergilendiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Burada Türkiye failine katılan ve derece alan projelerimiz de sergileniyor. Amacımız öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını geliştirmek ve hayal gücünü arttırmak. Çocuklarımızı yenilikçiliğe yönlendirmek istiyoruz. Üretime yönelik çalışmalarını desteklemek amaçlanıyor."

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş de, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde öğrencileri için proje tabanlı çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Dumlupınar, Afyon, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:57:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]