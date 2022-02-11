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Afyonkarahisar'da tuğla fabrikalarından elektrik teli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da tuğla fabrikalarından elektrik teli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

11.02.2022 17:26
Afyonkarahisar'da tuğla fabrikalarından elektrik teli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'daki tuğla fabrikalarından elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'daki tuğla fabrikalarından elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülümenli beldesindeki 3 tuğla fabrikasından 800 metre elektrik teli çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fabrikalardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bakır telleri çalan 4 şüpheliyi tespit etti.

Jandarma ekipleri, B.U, E.G, C.A. ile A.R.G'yi adreslerinde yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, çalınan motosiklet, Kangal köpeği ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da tuğla fabrikalarından elektrik teli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tuğla fabrikalarından elektrik teli çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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