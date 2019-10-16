Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (2)- Yeniden
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (2)- Yeniden

Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (2)- Yeniden

24 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi.

Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1 turist yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Malezyalı turistleri taşıyan Akın Yıldırım'ın kullandığı 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan otobüs, bir süre sürüklendikten sonra durdu. Malezyalı 1 turist olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.Yoldan geçen sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, otobüsteki yaralıların yardımına koştu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çay, Şuhut ve Dinar'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar
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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
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