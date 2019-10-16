Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi (1)
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi (1)

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi (1)

1 saat önce

Afyonlarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi.

Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi (1), System.String[]

Afyonlarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği 30 kişinin de yaralandığı olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/AFYONKARAHİSAR,


Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:09 Kaynak: DHA
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