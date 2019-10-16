Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan otobüs devrildi (1)

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.