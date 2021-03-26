Afyonkarahisar'da turizm değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Vali Gökmen Çiçek başkanlığında turizm değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir termal otelde düzenlenen toplantıda konuşan Zeybek, şehrin tanıtımı adına Afyonkarahisar Belediyesi olarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını kaydetti.

Çiçek'in Afyonkarahisar için bir şans olduğuna dikkat çeken Zeybek, şunları söyledi:

"Sağ olsun sayın Vali Gökmen Çiçek kentin tanıtımına çok büyük emek veriyor. 2021 yılı içinde düzenlenecek sportif faaliyetlere pandemi kuralları çerçevesinde hız vereceğiz. Afyonkarahisar'ın barındırdığı zenginliklerle yılın 12 ayında farklı turizm kollarında hizmet verebilecek altyapıya sahibiz. Afyonkarahisar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2021 yılında yapılması planlanan Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yarışlar festival havasında geçecek. 2018 ve 2019 yıllarında Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayakları gerçekleştirilmiş, dünyanın en iyi pist ödülünü almıştı. 2019 yılında 2018 senesinden daha iyi bir organizasyon gerçekleştirerek motor sporunu seven insanları, Afyonkarahisar'da buluşturduk. 2020 yılında yapmayı düşündüğümüz bu organizasyonu, Kovid-19 hadisesinden dolayı ötelemek mecburiyetinde kaldık. Bu sene inşallah geride kalan yıllara nazaran çok daha iyi bir organizasyon yapacağız."

Zeybek, "Yine bu hafta sonu ATV ve UTV tutkunlarını Frig bölgesi olmak üzere şehrimizin birçok noktasında ağırlayacağız." dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar da gastronomi çalışmalarına Frigya'yı dahil etiklerini dile getirdi.