Afyonkarahisar'da ücretsiz spor okulları açıldı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz GSB Spor Okulları düzenlenen törenle start aldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, spor salonlarını kapılarını gençler için sonuna kadar açtıklarını söyledi. Dereci konuşmasına şöyle devam etti:

"Spor genel müdürlüğümüzün de kuruluş yıl dönümüne denk gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla açtığımız GSB spor okullarına bu sene toplamda 16 branşta 31 antrenör ile 6 bin 900 sporcuya hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. İki ay sürecek olan çalışmalarımız ile çocuk ve gençlerimize en iyi eğitimi vermek, kurumumuzun en önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Çok fazla gence ulaşmak ve daha fazla yüreklere dokunmak için, devletimiz tarafından Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, ilimizde de yeni tesisler inşa edilmekte ve hemşehrilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar, Valimiz Gökmen Çiçek'in ilimize atanması ile birlikte milletvekillerimizin de desteği ile spor alanında çok büyük yatırımlar yapılmış ve tesis sayılarımız ciddi manada artmıştır. Böylelikle çok daha fazla gence ulaşılması sağlanmıştır." - AFYONKARAHİSAR