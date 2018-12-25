Afyonkarahisar
'da ulaşıma kar engeli (2)
SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ
Afyonkarahisar- Antalya
yolu Sandıklı
yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç
geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar
yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.
4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı sürerken, Vali Mustafa Tutulmaz
, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, 'Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba
günü) Dinar, Başmakçı
, Dazkırı
ve Evciler
ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir' dedi.
Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.