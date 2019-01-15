Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli

Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli

22 dakika önce

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar- Uşak ve Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Afyonkarahisar genelinde aniden başlayan kar yağışı, şehirlerarası bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu.

Afyonkarahisar-Antalya- Ankara ve Konya kara yolunda sadece küçük araçların gidişine izin verilirken, kamyon ve tırlar trafik ekiplerince uygun yerlere çekiliyor. Yolcu otobüsleri de terminalde bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Kar, Afyon, Güncel
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