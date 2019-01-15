Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli
22 dakika önce
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar- Uşak
ve Afyonkarahisar- Kütahya
kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Afyonkarahisar genelinde aniden başlayan kar yağışı, şehirlerarası bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu.
Afyonkarahisar-Antalya- Ankara
ve Konya
kara yolunda sadece küçük araçların gidişine izin verilirken, kamyon ve tırlar trafik ekiplerince uygun yerlere çekiliyor. Yolcu otobüsleri de terminalde bekletiliyor.
Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:00 Kaynak: AA
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