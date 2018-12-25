Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (2)
32 dakika önce
SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİAfyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi.
SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ
Afyonkarahisar- Antalya
yolu Sandıklı
yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç
geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar
yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:47 Kaynak: DHA
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