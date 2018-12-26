Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (2)

Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (2)

45 dakika önce

SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİAfyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi.

Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (2), System.String[]
SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:07 Kaynak: DHA

Başağaç, Antalya, Afyonkarahisar, Sandıklı, Güncel
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