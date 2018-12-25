Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (3)

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİAfyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar,...

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ



Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.





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