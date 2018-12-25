Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (3)

Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (3)

16 dakika önce

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİAfyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar,...

Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (3), System.String[]
4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:59 Kaynak: DHA

Mustafa Tutulmaz, Çarşamba İlçesi, Afyonkarahisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Son Dakika! Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı Sadece Ağaç Dalları Kullanarak Ev Yapan Adam, Görenleri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:15:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Ulaşıma Kar Engeli (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]