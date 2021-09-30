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Afyonkarahisar'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

30.09.2021 17:29
Afyonkarahisar'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Afyonkarahisar'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay ile Editör Can Kazancıoğlu, İl Özel İdaresi toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi.

Kızıltaş, açılışta yaptığı konuşmada, Medya Derneğinin kurumsal bir yapıya sahip olduğunu ve İletişim Başkanlığı'yla birlikte yürüttükleri proje kapsamında Afyonkarahisar'da bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de yerel medyayla bir araya geldikleri 19'uncu toplantılarının olduğunu dile getiren Kızıltaş, şöyle konuştu:

"Bizim farklı bakış açılarımız, değerlendirmelerimiz ve siyasal mensubiyetlerimiz olabilir. Ama hepimiz gazeteciyiz. Gazeteci, radyocu, televizyoncu, internet medyası ya da sosyal medyayla uğraşanlar olabilir. Ama temel de yaptığımız iş gazetecilik."

Kızıltaş, Türkiye'deki yerel medyanın önemine dikkat çekerek,"Afyonkarahisar'da, Kütahya'da, Ordu'da, Trabzon'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da ve diğer illerde çıkan gazeteler, aslında bu toprakların gerçek sesidir. Olup bitenlerle alakalı gerçek durumu aksettiren yayın organlarıdır. Hepimiz de biliyoruz ki; yerel medyanın İstiklal Savaşı döneminde çok büyük faydaları oldu. Özellikle de sıkıntılı dönemlerde yerel medya her zaman en önemli rolü gördü."dedi.

2021 yılında sektörde bir takım gelişmelerin olduğunu aktaran Kızıltaş, şöyle devam etti:

"Bu gelişmeler hep vardı. Vaktiyle radyo çıktığında tiyatro yok olur denilmişti. Televizyon çıktığında gazeteler ve sinema da yok olacak denilmişti. Fakat şimdi yine hepsi var. Belki biraz şekil değiştiriyor, muhtevasında bir takım oynamalar oluyor, kendini biraz daha geliştiriyor ama sürdürüyor. İnternet ortaya çıktığından beri yazılı basın bitti, bitiyor şarkısı 1990'lı yıllardan beri çokça söyleniyor. Yazılı basın çokta sağlıklı değil ama ölmedi, hayatta. Bundan sonra da tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. 1990'lı ve 2000'li yıllarda e-kitaplar çok yaygındı. Ama insanlar kağıt kokusunu sevdiği için olsa gerek kitaplar hala geçerli. Dolayısıyla bugünlerde dijital ağırlık kazandı. Ama gazetelerimiz hala var. Belki 2000'li yıllarda sayıları azaldı ama yerel medya var. Mutlaka da olmalı."

Programda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay da birer konuşma yaptı.

Can Kazancıoğlu, "çok kanallı yayıncılık" hakkında sunum yaptı.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Nuh Albayrak, Karahisar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı - Son Dakika
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