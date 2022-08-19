Afyonkarahisar'da vatandaşlara 1000 kap aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da vatandaşlara 1000 kap aşure dağıtıldı

19.08.2022 15:02
Afyonkarahisar'da vatandaşlara 1000 kap aşure dağıtıldı

Afyonkarahisar'da Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneğince (USMEV) vatandaşlara 1000 kap aşure ikram edildi.

Afyonkarahisar'da Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneğince (USMEV) vatandaşlara 1000 kap aşure ikram edildi.

USMEV derneğince, Mevlevi Konağı önünde sema gösterisi yapıldı, kurulan stantta da cuma namazı sonrası aşure dağıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Hacer Aran, gazetecilere, Muharrem ayı dolayısıyla 13 yıldır Afyonkarahisar'da aşure etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Aşurenin Mevlevi kültürüne göre 40 hatimle hazırlandığını aktaran Aran,"Hazırladığımız aşureye de 40 çeşit hububat koyuyoruz. Bu yıl vatandaşlara, 1000 kap aşure dağıttık. İnşallah, tatlı aşuremizle birlikte insanların arasında sevgi, hoşgörü ve muhabbet daim olsun istiyoruz. Dünyada da dostluk ve kardeşlik içinde insanların yaşamalarını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da vatandaşlara 1000 kap aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da vatandaşlara 1000 kap aşure dağıtıldı - Son Dakika
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