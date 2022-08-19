Aşurenin Mevlevi kültürüne göre 40 hatimle hazırlandığını aktaran Aran,"Hazırladığımız aşureye de 40 çeşit hububat koyuyoruz. Bu yıl vatandaşlara, 1000 kap aşure dağıttık. İnşallah, tatlı aşuremizle birlikte insanların arasında sevgi, hoşgörü ve muhabbet daim olsun istiyoruz. Dünyada da dostluk ve kardeşlik içinde insanların yaşamalarını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da vatandaşlara 1000 kap aşure dağıtıldı - Son Dakika

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