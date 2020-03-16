Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 kişi karantina sürecini evlerinde tamamlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 kişi karantina sürecini evlerinde tamamlayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 kişi karantina sürecini evlerinde tamamlayacak

7 saat önce

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinden geçtiği belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 kişi karantina sürecini evlerinde tamamlayacak, System.String[]

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinden geçtiği belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 14 günlük karantina sürecini evlerinde tamamlayacaklarını söyledi.


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında Korona virüsü tedbirlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği, Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığının aldığı kararların ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin katıldığı toplantıda bu güne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.


"Bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmak istiyoruz"


Bu süreçte Veteriner İşleri Müdürlüğü' personelinin özveriyle çalıştığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, günde binlerce insanımızın seyahat ettiği başta halk otobüslerimiz olmak üzere Belediyemize ait tüm binaların dezenfektasyonunun yapıldığını söyledi. Başkan Zeybek, Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığının aldığı kararlar doğrultusunda şehrimizdeki bazı kamu kurumlarının da dezenfektasyonunun yapılacağını ifade etti. Bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmak için istişare ettiklerini kaydeden Başkan Zeybek; çalışmalarından dolayı tüm birim müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ederek Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline başarılar diledi.


"Umreden gelen 67 vatandaşımızın sağlık kontrolleri yapıldı"


Afyonkarahisar'da 67 vatandaşımızın umreden şehrimize döndüklerini ifade eden Başkan Zeybek; "Kütahya Valiliğimizden edindiğimiz bilgiye göre Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Zafer Havaalanında umreci vatandaşlarımızın gerekli kontrollerini yaptı. 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirmeleriyle ilgili uyarılarını yaptı. Yurt dışından ilimize dönüş yapan vatandaşlarımızın bu 14 günlük süre içerisinde kendilerine yapılan uyarıları önemle dikkate almaları gerekiyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
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