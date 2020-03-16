Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, umreden kente dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinin Zafer Bölgesel Havalimanında yapıldığını ve gözlem süreçlerini evlerinde geçireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek, System.String[]

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, umreden kente dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinin Zafer Bölgesel Havalimanında yapıldığını ve gözlem süreçlerini evlerinde geçireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında, koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Meclisi başkanlığının aldığı kararların ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in başkanlığında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Bu süreçte Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin özveriyle çalıştığına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, günde binlerce insanın seyahat ettiği başta halk otobüsleri olmak üzere belediyeye ait tüm binaların dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi. Başkan Zeybek, Hıfzıssıhha Meclisi başkanlığının aldığı kararlar doğrultusunda şehirdeki bazı kamu kurumlarının da dezenfeksiyonunun yapılacağını ifade etti. Bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmak için istişare ettiklerini kaydeden Başkan Zeybek, çalışmalarından dolayı tüm birim müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ederek Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline başarı diledi.

'UMREDEN GELEN 67 VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI'

Afyonkarahisar'da 67 vatandaşın umreden şehre döndüklerini de kaydeden Başkan Zeybek, "Kütahya Valiliğimizden edindiğimiz bilgiye göre Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Zafer Havaalanı'nda umreci vatandaşlarımızın gerekli kontrollerini yaptı. 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirmeleriyle ilgili uyarılarını yaptı. Yurt dışından ilimize dönüş yapan vatandaşlarımızın bu 14 günlük süre içerisinde kendilerine yapılan uyarıları önemle dikkate almaları gerekiyor" dedi.


Mehmet Zeybek, AK Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:16 Kaynak: DHA
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