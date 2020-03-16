Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek

6 saat önce

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecekAFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, umreden kente dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinin Zafer Bölgesel Havalimanında yapıldığını ve gözlem süreçlerini evlerinde geçireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, umreden kente dönen 67 vatandaşın sağlık kontrollerinin Zafer Bölgesel Havalimanında yapıldığını ve gözlem süreçlerini evlerinde geçireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında, koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Meclisi başkanlığının aldığı kararların ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in başkanlığında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Bu süreçte Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin özveriyle çalıştığına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, günde binlerce insanın seyahat ettiği başta halk otobüsleri olmak üzere belediyeye ait tüm binaların dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi. Başkan Zeybek, Hıfzıssıhha Meclisi başkanlığının aldığı kararlar doğrultusunda şehirdeki bazı kamu kurumlarının da dezenfeksiyonunun yapılacağını ifade etti. Bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmak için istişare ettiklerini kaydeden Başkan Zeybek, çalışmalarından dolayı tüm birim müdürlerine ayrı ayrı teşekkür ederek Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline başarı diledi.

'UMREDEN GELEN 67 VATANDAŞIMIZIN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI'

Afyonkarahisar'da 67 vatandaşın umreden şehre döndüklerini de kaydeden Başkan Zeybek, "Kütahya Valiliğimizden edindiğimiz bilgiye göre Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Zafer Havaalanı'nda umreci vatandaşlarımızın gerekli kontrollerini yaptı. 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirmeleriyle ilgili uyarılarını yaptı. Yurt dışından ilimize dönüş yapan vatandaşlarımızın bu 14 günlük süre içerisinde kendilerine yapılan uyarıları önemle dikkate almaları gerekiyor" dedi.

Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek

Mehmet Zeybek, AK Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti         
16:41
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?         
12:18
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı         
10:38
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da umreden dönen 67 vatandaş, gözlem sürecini evinde geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]