Tuvaletteki durumla ilgili şaşkınlık yaşayan yetkililer, oluşan zararın yaklaşık 60 bin lira olduğunu bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Sahipata Mahallesi'ndeki Fuar Alanı bölgesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, umuma açık tuvaletin pisuarlarına zarar verdi, alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi - Son Dakika

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