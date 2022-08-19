Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi

Afyonkarahisar'da umuma açık bir tuvaletteki pisuarlar kırıldı, alaturka taşı çalındı.
Alınan bilgiye göre, Sahipata Mahallesi'ndeki Fuar Alanı bölgesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, umuma açık tuvaletin pisuarlarına zarar verdi, alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.
Tuvaletteki durumla ilgili şaşkınlık yaşayan yetkililer, oluşan zararın yaklaşık 60 bin lira olduğunu bildirdi.
Öte yandan tuvalette Afyonkarahisar Belediyesince, 10 gün önce tamirat çalışması yapıldığı öğrenildi.
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