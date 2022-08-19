Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi

19.08.2022 20:02
Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi

Afyonkarahisar'da umuma açık bir tuvaletteki pisuarlar kırıldı, alaturka taşı çalındı.

Afyonkarahisar'da umuma açık bir tuvaletteki pisuarlar kırıldı, alaturka taşı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Sahipata Mahallesi'ndeki Fuar Alanı bölgesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, umuma açık tuvaletin pisuarlarına zarar verdi, alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı.

Tuvaletteki durumla ilgili şaşkınlık yaşayan yetkililer, oluşan zararın yaklaşık 60 bin lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan tuvalette Afyonkarahisar Belediyesince, 10 gün önce tamirat çalışması yapıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:02:42. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement