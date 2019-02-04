Afyonkarahisar'da Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Güvenlik Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz, başkanlığında yapıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Güvenlik Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz, başkanlığında yapıldı.



AKÜ senato toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ile ilgili daire müdürleri ile birim amirleri katıldı.



Toplantının açılışında konuyla ilgili bilgi veren AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, üniversitelerde ikinci dönemin başlamasıyla ilgili oluşabilecek güvenlik sorunlarıyla ilgili değerlendirme yapılacağını söyledi.



Güvenlik toplantısında konuşan Vali Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Afyonkarahisar'da üniversite iki tane oldu ve artık ilimiz eğitim merkezi olma yolunda da hızla ilerlemektedir. Ancak üniversiteler genç nüfusa sahip olmaları nedeniyle problemlerin daha fazla olma ihtimali olan yerlerdendir. Bu yönüyle de bu problemleri il ve üniversite yönetiminin bir araya gelerek birincisi bugüne kadar karşılaştığımız problemleri nasıl çözebiliriz, ikincisi de bundan sonra muhtemel problemler nelerdir ya da işin olumlu tarafından baktığımızda da şehir ile Üniversite işbirliğini genel anlamda nasıl kurabiliriz, bunları değerlendireceğiz. Tabii bugün ağırlıklı konumuz güvenlik bölümüdür."



-"Üniversitelerde güvenlik açısından sorun yok"



Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ı daha huzurlu, güvenli ve yaşanılabilir bir halde tutma yönünde gayret sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.



Afyonkarahisar'ın asayiş ve üniversite eğitiminin verimliliği açısından iyi bir konumda olduğuna değinen Tutulmaz, "Afyonkarahisar'da görev yaptığım süre içerisinde üniversite öğrencilerimizin karıştığı ciddi herhangi bir problemle karşı karşıya gelmedik. Buda gerek üniversitelerin yönetimlerinin hassasiyeti, gerekse de ildeki il müdürlerimizin, güvenlik birimlerimizin hassasiyeti çerçevesinde meselelere bakış açımızın bir sonucudur. İnşallah bundan sonra da bu tür toplantılarda varsa eksiklerimizi el alacağız. İlimizi daha huzurlu, güvenli ve yaşanılabilir bir halde nasıl tutabiliriz, bunun temini yönünde gayret sarf edeceğiz. Bundan sonra da ilimiz üniversitelerinin daha fazla tercih edilebilen üniversitelerden olması yönünde inşallah bu tür toplantılar katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

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