Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üretilen ayçiçeği tohumu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde üretilen ayçiçeği tohumu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da özellikle son yıllarda sözleşmeli tohumluk ayçiçeği üretiminin giderek arttığını söyledi.

Son birkaç yılda yaklaşık 200 dekar ile başlayan tohumluk ayçiçeği üretiminin bu yıl 40 bin dekara ulaştığını anlatan Acar, "Tohumluk üreten firmaların Afyonkarahisar'ı ve özellikle Emirdağ bölgesini tercih etmelerinin sebebi toprak, sulama ve iklim gibi özelliklerin uygun olmasıdır." dedi.

Tohumlukların, OECD Sertifikasyon Sistemi dahilinde ihraç amaçlı üretildiğini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli tohumluk ayçiçeği üreticileri elde ettikleri gelirden memnun olduklarından her geçen gün üretim hızla artmaktadır. Üretimle birlikte tarla kontrollerinde istihdam edilen tarım işçileri nedeniyle ayrıca bir iş sahası da açılmaktadır. Bu şekilde üreticilerle birlikte tohumluk ayçiçeği üretimine direkt ve endirekt olarak katkıda bulunan tüm kesimlerin refah düzeyi artmaktadır."

"Milli ekonomiye de katkı sağlıyoruz"

Acar, özellikle bu yıl fiyatların da gayet uygun olması sebebiyle tohumluk ayçiçeğinden elde edilen gelirin, çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Emirdağ'da yaklaşık 40 bin dekar alanda sözleşmeli ayçiçeği üretimi yapıldığına dikkati çeken Acar, "6 bin ton civarında tohum üretimimiz var. Ürettiğimiz tohumun bir kısmını yurt dışına ihraç ediyoruz. Yani milli ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Sözleşmeli üretim modeli, avans konusunda üretim sezonu dışında da destekleri olduğu için çiftçiler için gayet uygun bir üretim modeli." diye konuştu.

"Üretim alanında 200-300 dekardan 40 bin dekara geldik"

İbrahim Acar, şu anda 6-6 bin 500 ton civarında tohumluk ayçiçeği üretiminin söz konusu olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki dönemde sulanabilir alanların artmasıyla miktarın daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.

Acar, "Sadece Emirdağ'da değil, Sandıklı, Bolvadin gibi büyük ilçelerimizde de sözleşmeli üretim modeline geçerek bu üretim sistemini o taraflarda yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu şekilde çiftçilerin gelirlerinde artış beklediklerini anlatan Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem kendi ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacaklar. Ürünlerimiz yurt dışına, Doğu Avrupa ülkelerine ve Ukrayna'ya gidiyor. Yağlık ayçiçeğinin yapıldığı ülkelere tohumluk olarak biz gönderiyoruz. Üretim alanlarında, birkaç yıl önce 200-300 dekardan şu anda 40 bin dekara geldik."

Çiftçilerden Muhammet Uslu ise 220 dekar alanda ayçiçeği ektiklerini ve bu yılki fiyatlardan çok memnun olduklarını aktardı.

Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor
Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor
Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor
Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor

Emirdağ, Avrupa, Tarım, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da üretilen ayçiçeği tohumu yurt dışı pazarına da sunuluyor - Son Dakika

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