AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor

28.12.2020 17:29

Afyonkarahisar'da usta şefler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yemek ve tatlı tariflerini çevrim içi anlatıyor.

Afyonkarahisar'da usta şefler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yemek ve tatlı tariflerini çevrim içi anlatıyor.

Kentteki 5 yıldızlı otellerin şefleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, fakültenin imkanlarıyla otellerin mutfaklarına kurulan kameralar üzerinden Afyonkarahisar'ın yöresel yemekleri ile tatlılarının yapılışını öğrencilere aktarıyor.

AKÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı, AA muhabirine, salgın sürecinin eğitim alanını da etkilemesinden dolayı öğrencilere yönelik derslerin çevrim içi devam ettiğini söyledi.

Meslek derslerindeki öğretim görevlilerinin fakültenin mutfak bölümünde uygulama videoları çektiklerini dile getiren Sandıkcı, "Bu çekilen videolar çevrim içi programlar üzerinden öğrencilere aktarılıyor. Bu videolar 'youtube' üzerinden yayımlandığı için hem kendi öğrencilerimiz hem de diğer üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencileri de yararlanabiliyor." dedi.

Kaymaklı ekmek kadayıfı sunumu izlendi

Sandıkcı, Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğunu belirterek öğrencilerin normal ders içeriklerinin yanı sıra kentin yöresel lezzetleri hakkında da bilgi sahibi olmalarını istediklerini anlattı.

Bu kapsamda da Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı otellerin usta şefleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Sandıkcı, "Bugün de şehrimizin iki coğrafi işaret tescilli ürünleri 'ekmek kadayıfı' ile 'manda kaymağı' hazırlanışlarını içeren uygulamalarını yaptık. Kaymaklı ekmek kadayıfı sunumu da gerçekten güzel oldu. Öğrencilerimiz, bu yemeklerin yapımını usta şefimizin anlatımıyla internet üzerinden izlediler." diye konuştu.

Sandıkcı, öğrencilerin motivasyonunu canlı tutabilmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade ederek "Tabii ki yüz yüze eğitim gibi olmasa da öğrencilerimizin motivasyonlarını canlı tutmak açısından da bize güzel geri dönüşler oluyor. Bu konuda sektörün bize verdiği katkısından dolayı da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor
AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor
AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor
AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Usta şefler, üniversite öğrencilerine internet üzerinden yemek yapımını anlatıyor - Son Dakika


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