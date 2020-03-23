Afyonkarahisar'da uyarılar dikkate alınmayınca banklar toplandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, vatandaşlar yetkililerin 'Evde kal' uyarılarına rağmen park ve bahçelere akın edince, banklar kaldırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısı yapılırken, Afyonkarahisar'da vatandaşlar park ve bahçeleri doldurdu. Afyonkarahisar Belediyesi de oturma banklarını sökerek, topladı. Anıtpark ve Yeşilpark ile İmaret Cami bahçesinden toplanan banklar depolarda muhafaza edilecek.