Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı

16.06.2022 10:20
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, plakasını belirlediği otomobili Karayolları Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçtı.

Kovalamaca sonucu Şuhut Kavşağı'nda durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üst ile ikamet adreslerinde yapılan aramada 2 bin 130 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 865 lira ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki Turhan K, Kazım Ç, Onur K. ile Erhan D'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Araçtaki B.B. ile E.N'ye de "uyuşturucu madde kullanmak"tan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Karahisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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