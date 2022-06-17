Kovalamaca sonucu Şuhut Kavşağı'nda durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üst ile ikamet adreslerinde yapılan aramada 2 bin 130 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 865 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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