Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda birbirini takip eden 2 otomobili şüphe üzerinde durdurdu.
Ekipler, otomobillerde yaptığı aramada, 4 ruhsatız tabanca, çok sayıda mermi ile 46 gram skunk ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otomobillerdeki 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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