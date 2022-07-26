Ekipler, otomobillerde yaptığı aramada, 4 ruhsatız tabanca, çok sayıda mermi ile 46 gram skunk ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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