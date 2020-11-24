Afyonkarahisar'da uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 110 yeşil reçeteyle satılan sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uydukent'te şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, yeşil reçeteyle satışı yapılan 96 hap ele geçirdi.
Ekipler, otomobildeki S.Ç, B.K, M.A. ile H.B'yi gözaltına aldı.
Savcılık talimatıyla H.B. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu hapları A.S'den temin ettiklerini beyan etti.
Polis ekipleri, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 14 sentetik hap daha ele geçirdi. Zanlı A.S. de gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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