Afyonkarahisar'da uyuşturucu hap operasyonu - Son Dakika

Polis ekipleri, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda, 14 sentetik hap daha ele geçirdi. Zanlı A.S. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu hapları A.S'den temin ettiklerini beyan etti.

Ekipler, otomobildeki S.Ç, B.K, M.A. ile H.B'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uydukent'te şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, yeşil reçeteyle satışı yapılan 96 hap ele geçirdi.

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