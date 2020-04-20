Afyonkarahisar'da uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda, 140 uyuşturucu hap ve 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üzerinde 140 sentetik hap ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yaptı. Araçta, 25,13 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.