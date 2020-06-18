Afyonkarahisar'da uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok, 3 tutuklama kararı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok, 3 tutuklama kararı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldıkları ve plakası belirlenen minibüsü, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis, minibüsteki E.S, E.Y. ile H.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mhkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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