Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, iki ayrı operasyonda yakaladığı 3 şüphelinin üst aramasında 110 gram esrar, 20 Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

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