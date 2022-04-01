Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

01.04.2022 12:41
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ataköy Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede devriye görevi sırasında aracıyla kaçan M.K'yi kovalamaca sonrası yakaladı.

M.K'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Başka bir operasyonda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan mı olacak?
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:31 Ev değil resmen müze! Kaçakçılık ekipleri baskın yaptıkları evde değeri 60 milyonu bulan sikkeler buldu
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:53:19. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement