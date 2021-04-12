Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile otogarda belirlenen adreslere düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüphelinin üst aramasında 123 sentetik hap, bir miktar toz esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1875 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan Y.Ç, M.Ç, V.K, A.K, H.E. ile K.P. hakkında adli işlem yapıldı.