Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı
1 saat önce
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Sandıklı
ve Dinar
ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Sandıklı ve Dinar ile çevre ilçelerden de jandarma ekipleri, bu sabah ilçe merkezleri ve bağlı köylerdeki çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheli hastanedeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. - Afyonkarahisar
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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